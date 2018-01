Uma pessoa morreu e 15 ficaram feridas numa estância de esqui no centro do Japão, depois de uma avalanche que ocorreu quase em simultâneo com a erupção de um vulcão localizado muito perto.

De acordo com a AP, polícia e os bombeiros resgataram todas pessoas presas devido à avalanche, que ocorreu por volta das 10:30 na estação de esqui de Kusatsu, a norte da capital japonesa.

Pelo menos 16 pessoas ficaram feridas devido a um deslizamento de terras e queda de pedras junto ao vulcão monte Kusatsu-Shirane. Um dos feridos, de 49 anos, viria a morrer devido aos ferimentos e cinco feridos estão em estado grave, mas não correm risco de vida.

Seis esquiadores, incluindo o homem que morreu, fazem parte do grupo de 30 soldados japoneses que participavam num treino de esqui quando aconteceu a avalanche.

A agência meteorológica do Japão subiu o nível de alerta vulcânico de dois para três. É recomendado às pessoas que não se aproximem do vulcão.

As autoridades estão a tentar confirmar se foi a erupção do vulcão a desencadear a avalanche.