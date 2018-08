Joël Robuchon morreu, esta segunda-feira, aos 73 anos em Genebra, na Suíça. O chef francês detinha o título do maior número de restaurantes com estrelas Michelin e morreu depois de mais de um ano de luta contra um cancro no pâncreas.

A morte foi confirmada pelo porta-voz do governo francês Benjamin Griveaux no Twitter.

Joël Robuchon, chef visionnaire et le plus étoilé au monde nous quitte aujourd’hui. De Paris à Shanghai, son savoir-faire érigé en art a fait rayonner la gastronomie française et continuera d’inspirer la jeune génération de chefs. Pensées à ses amis, proches et nombreux élèves. pic.twitter.com/0kWWjYUne7 — Benjamin Griveaux (@BGriveaux) 6 de agosto de 2018

Joël Robuchon, chef visionário e com mais estrelas no mundo, deixa-nos hoje. De Paris a Xangai, o seu ‘savoir-faire’ constituído em arte irradiou a gastronomia francesa e continuará a inspirar a jovem geração de chefs”, pode ler-se na publicação do porta-voz.

Reconhecido no mundo da gastronomia e pelo seu "puré de batata" o chef francês foi também já homenageado por outro chef.

Obrigada pelos teus ensinamentos chef", escreveu Thierry Marx no Instagram.

De acordo com o canal France Info, Robuchon era, atualmente, o chef com mais estrelas Michelin, 32. O chef tinha restaurantes em Paris, Londres, Mónaco, Miami, Nova Iorque, Las Vegas, Monte Real, Hong Kong, Macau, Shangai e Tóquio.

Depois de um período notável como chef e diretor do restaurante do hotel Nikko em Paris, abriu o primeiro restaurante em dezembro de 1981: Le Jamin. Foi neste estabelecimento que conquistou as primeiras estrelas: a primeira em 1982 aos 37 anos, a segunda em 1983 e a terceira em 1984.

Nascido em 1945 em Poitiers, no oeste de França, Robuchon recebeu várias distinções ao longo da sua carreira. Em 1990, foi o "cozinheiro do século" pelo guia Gault et Millau.

Aos 50 anos, depois de ver o seu restaurante "Joël Robuchon" ter sido nomeado como o melhor do mundo pelo International Herald Tribune, o 'chef' abandonou a cozinha do seu restaurante para se dedicar à transmissão de conhecimentos, participando em vários programas de televisão.

A sua intenção de tornar a cozinha mais acessível ao grande público foi alcançada através de programas como "Bon Appétit Bien Sûr", em 2000, em que apresentava receitas simples e baratas todas as semanas, ou através de "Planète Gourmande", a partir de 2011.

As suas viagens pelo Japão e pelos bares de tapas em Espanha inspiraram-no para a criação de um novo conceito de restaurante, com um ambiente mais dinâmico e jovem, mas oferecendo produtos de grande qualidade, algo que se viria a materializar no "L'Atelier", presente em vários países.