A escritora norte-americana Sue Grafton, conhecida pela série de livros sobre a detetive Kinsey Millhone, morreu na quinta-feira aos 77 anos, vítima de cancro, doença que tinha há dois anos.

A informação foi dada esta sexta-feira através do Facebook pela filha Jamie, que disse que Grafton morreu rodeada pelo marido, Steve, e por outros entes queridos.

Nascida a 24 de abril de 1940 em Louisville, no estado norte-americano do Kentucky, Sue Grafton ficou famosa entre os amantes da novela negra pela série alfabética protagonizada pela investigadora privada Kinsey Millhone, uma coleção em que o título de cada livro começava com uma letra diferente.

Este projeto literário da escritora, que é editada em Portugal, começou com 'A de Alibi' (1982) e continuou até à letra Y ('Y is for Yesterday' ou 'O de Ontem', em português), publicado este ano, ficando assim Sue Grafton a um livro de completar esta série