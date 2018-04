Com poucas calorias e ricos em vitaminas, fibras e minerais, os morangos são constantemente referidos como alimentos saudáveis, cheios de benefícios para o corpo humano. Mas, pelo terceiro ano consecutivo, estes frutos vermelhos surgem no topo da lista de frutas e vegetais mais contaminados com pesticidas.

Falamos da lista que é elaborada todos os anos pela organização não governamental Environmental Working Group, cuja edição de 2018 já foi divulgada.

O relatório analisou 47 frutas e vegetais que costumam estar nas preferências dos consumidores, baseando-se nos resultados dos testes realizados pelo Departamento de Agricultura e Alimentação norte-americano. Estes testes foram realizados em mais de 38.800 amostras, produzidas através de uma agricultura considerada convencional, isto é, não biológica.

Antes de efetuarem os testes, os investigadores lavaram os alimentos para imitar as práticas dos consumidores. Mas, mesmo assim, os resultados são preocupantes.

Segundo este estudo, uma só amostra de morangos mostrou resíduos de cerca de 20 pesticidas. E um terço de todas as amostras tinha dez ou mais pesticidas.

Depois dos morangos, os alimentos que surgem na lista como os mais contaminados são os espinafres, as nectarinas, as maçãs, as uvas, os pêssegos, as cerejas, as pêras, os tomates, os aipos, as batatas e os pimentões doces. Em todos estes alimentos foram encontradas altas concentrações de resíduos de pesticidas.

De resto, e segundo o relatório, cerca de 70% de todas as produções analisadas estavam contaminadas.

Mas nem tudo são más notícias. A organização também divulga, todos os anos, os alimentos mais limpos, isto é, com menos pesticidas.

E nesta lista o vencedor do ano é o abacate. Menos de 1% das amostras de abacate analisadas estavam contaminadas com pesticidas. Mais, mesmo nos que estavam contaminados havia apenas um tipo de pesticida presente.

Outros alimentos que também estão limpos de pesticidas são o milho doce, o ananás, a couve, a cebola, a papaia, os espargos, a manga, a beringela, o kiwi, o melão, a couve-flor e os bróculos são outros dos alimentos mais limpos.