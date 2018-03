Mais do que uma situação para ir às lágrimas, viveram-se momentos críticos no parlamento do Kosovo, esta quarta-feira, um antigo território da extinta Jugoslávia, quando deputados do minoritário Levizja Vetvendosje lançaram gás lacrimogénio contra os colegas para evitar a votação de uma lei que contestam.

Nas imagens captadas da sessão é possível ver oito indivíduos, deputados, ao que tudo indica, de máscaras colocadas, antes de arremessarem as grandas de gás lacrimogéneo.

Em causa está a ratificação das fronteiras com o vizinho Montenegro, aprovadas em 2015, que, segundo os oposicionistas do Movimento pela Auto-determinação (Levizja Vetvendosje) retira uns 77 quilómetros quadrados ao território da sua república.

Opposition MPs in Kosovo release tear gas into Parliament to prevent a vote pic.twitter.com/8mm6yLdhmc — The Independent (@Independent) March 21, 2018

Além do momento em que deputados do Movimento lançaram as granadas de gás, jornalistas no local registaram também a fuga dos parlamentares pelos passos perdidos, numa tentativa de escapar ao fumo.

MORE: Aftermath of tear gas attack inside the Parliament of Kosovo. Members of Parliament visibly affected by the tear gas, while evacuating the Assembly chamber. #Kosovo pic.twitter.com/4rIROEWIqw — Vincent Triest (@VincentTriest) 21 de março de 2018

Apesar da tentativa de impedir a votação, a maioria parlamentar afirmou que a ratificação das fronteiras será mesmo assumida.

O Acordo de Demarcação da Fronteira será aprovado hoje pelo parlamento, apesar das tentativas de um pequeno partido da oposição de impedir o voto com meios violentos. Não vamos ceder à violência e ao populismo. Esta aprovação servirá para reforçar a soberania do nosso país e desbloqueará o nosso caminho para a integração europeia", afirmou o deputado Kadri Veseli à cadeia de televisão norte-americana CNN.

Para a maioria parlamentar, a ratificação das fronteiras negociadas com o Montenegro é vista como uma das condições necessárias para que sejam liberalizados os vistos de entrada na União Europeia para os cidadãos do Kosovo, um dos seis países dos Balcãs que deseja a integração europeia.