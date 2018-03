A passagem da tempestade Riley pela costa leste dos Estados Unidos já causou sete mortos.

Há duas crianças entre as vítimas mortais, todas atingidas por árvores derrubadas.

O temporal, que assolou a região com ventos ciclónicos, chuvas torrenciais e fortes nevões, deixou mais de dois milhões de casas sem energia elétrica.

Muitas estradas entre a Carolina do Norte e o Maine tiveram de ser fechadas devido à queda de árvores e postes de eletricidade

A tempestade fez cancelar milhares de voos. Em terra, a companhia de comboios americana, Amtrak, suspendeu também circulação de comboios. E pediu desculpa aos seus utilizadores na rede Twitter.

We thank you for your patience as we work to take care of our customers impacted by the recent storm in the northeast. pic.twitter.com/J7bVh832Vc

— Amtrak Northeast (@AmtrakNEC) 3 de março de 2018