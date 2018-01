O líder social-democrata Martin Schulz fez um forte apelo no congresso do SPD, este domingo, em Bona, para que o partido dê o seu aval a negociações formais com a chanceler Angela Merkel, tendo em vista a constituição do futuro governo alemão.

Schulz tem vindo a enfrentar oposição por parte da ala mais à esquerda e mais jovem do SPD, que argumenta ser altura de criar uma nova forma de fazer oposição, face aquele que foi o pior resultado eleitoral de sempre do partido, desde que a Alemanha se tornou uma república federal em 1949, após o fim da Ii Guerra Mundial.

O SPD deve e será visível, audível e reconhecível!", afirmou Schulz, recebendo uma forte ovação dos congressistas presentes no World Conference Center na antiga capital da Alemanha Federal.