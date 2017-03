O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu hoje que "é o momento" para "um novo começo" da União Europeia e que os problemas e divergências existentes "são pouca coisa" em comparação com os aspetos positivos.

"Sente-se na União Europeia que é o momento para um novo começo", afirmou o chefe de Estado português, em declarações aos jornalistas após um encontro com a presidente do Chile, Michelle Bachelet, no Paço de São Miguel, em Évora, no âmbito da visita de Estado da sua homóloga.

Marcelo admitiu que "há fatores críticos, problemas no relacionamento entre os povos e os políticos e de incompreensão sobre algumas situações sociais, divisões em matérias económicas, financeiras, de refugiados e de imigrantes", mas frisou que "tudo isso comparado com o tem de positivo é pouca coisa".

A União Europeia deu à Europa paz, estabilidade económica, social e política, respeito pelos direitos humanos, criou o espaço onde há os melhores indicadores de desenvolvimento humano do mundo, para onde querem ir viver povos vindos de todos os continentes e, por isso, tem uma responsabilidade interna e mundial", continuou.

O Presidente da República insistiu que "este é o momento de [a União Europeia] recomeçar a sua caminhada", através do "reforço da sua unidade, coesão, solidariedade e abertura ao mundo, o respeito pelos direitos humanos, a luta pela paz e a rejeição do protecionismo comercial".

Nas declarações aos jornalistas, a presidente do Chile, Michelle Bachelet, afirmou ser "extremamente importante" para o seu país "o apoio de Portugal ao processo de modernização do acordo de associação" com a União Europeia, esperando que as negociações arranquem no primeiro semestre deste ano.

Queremos aprofundar a nossa colaboração em matérias políticas, económicas e de cooperação para o desenvolvimento, incluindo novos temas como a inovação, ciência e tecnologia, comércio e segurança", frisou, indicando que a União Europeia é o terceiro parceiro comercial do Chile, atrás da China e EUA.

Em resposta, o chefe de Estado português disse que "Portugal tem apoiado a aceleração do processo de celebração" do acordo de associação entre o Chile e a União Europeia.

A União Europeia é um polo fundamental para o equilíbrio mundial e, por isso, compreende-se a importância de acordos como o acordo de associação entre o Chile e União Europeia", referiu Marcelo Rebelo de Sousa.

Segundo o Presidente da República, trata-se "de associar um país importante para o mundo a uma área que é mais do que uma área comercial, económica e financeira, é uma área da civilização e da cultura e uma área geopolítica fundamental para o equilíbrio do mundo".