Já é conhecida a causa do acidente com o avião militar russo que caiu no Mar Negro com 92 pessoas a bordo, sem registo de sobreviventes. O ministro russo dos Transportes aponta para erro do piloto ou falha técnica, segundo a AP.

"As principais pistas não incluem a ideia de um ato terrorista", disse Maxim Sokolov, numa conferência de imprensa em Sochi.

"Estamos a trabalhar na suposição de que as causas da catástrofe possam ter sido técnicas ou um erro do piloto".

A Rússia realiza esta segunda-feira um dia de luto nacional tendo alargado as operações de busca para recuperar os corpos dos passageiros e a caixa negra do aparelho.

O avião partiu de Sochi rumo a Lakatia, na Síria, mas pouco depois desapareceu dos radares.

O acidente foi fatal para os 84 passageiros e oito membros da tripulação. A bordo, seguiam militares, artistas e também jornalistas que iam fazer a cobertura do concerto de Ano Novo da banda militar Alexandrov Ensemble para as tropas russas estacionadas na Síria.

Viajava também no mesmo avião uma ativista russa, reconhecida pelo Kremlin pelo seu papel em ações humanitárias.

A Rússia destacou meios militares para a Síria, onde combate o Estado islâmico e os opositores do regime de Assad.

Os destroços do avião militar russo foram encontrados no Mar Negro.