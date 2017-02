O vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, foi formalmente acusado de corrupção ativa a um procurado do Ministério Público, revelou a Procuradoria-geral da República (PGR), esta quinta-feira, em comunicado. O governante angolano está ainda acusado de um um crime de branqueamento e um crime de falsificação de documento.

"O Ministério Público, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, deduziu acusação contra quatro arguidos, no âmbito do inquérito que investigou o recebimento de contrapartidas por parte de um magistrado do Ministério Público (em licença sem vencimento de longa duração desde setembro de 2012), com a finalidade de favorecer interesses de suspeito, em dois processos."