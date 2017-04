A pedra de luxo, considerada rara, The Pink Star (Estrela Cor-de-Rosa), pesa 59,6 quilates e foi vendida em Hong Kong por cerca de 66,8 milhões de euros. É o novo recorde mundial de um diamante.

The Pink Star Diamond. (Reuters)

Bastaram cinco minutos após ter início a sessão de licitação, numa das casas de luxo dedicadas a leilões, da Sotheby’s, em Hong Kong, para o maior diamante polido (dentro da sua classe) ser vendido. A sua base de licitação tinha começado em cerca de 50 milhões de euros.

Em 2013, na cidade de Genebra, a mesma pedra tinha sido vendida por cerca de 78 milhões, no entanto o comprador inicial deixou de realizar os pagamentos, o que obrigou a realizar-se um novo processo de venda do diamante.

Atrás da Estrela Cor-de-Rosa, a última jóia que tinha conseguido atingir valores tão elevados, foi a Oppenheimer Blue, vendida em maio do ano passado, por cerca de 54 milhões de euros.

Uma responsável da loja de diamantes 77 Diamonds, Alexander Breckner, contou à BBC que este "é o maior diamante rosa, alguma vez encontrado na história da humanidade. É uma cor incrível”.

Sobre leilões anteriores, cujas jóias de luxo também fizeram história:

2016 : Oppenheimer Blue, pesava cerca de 15 quilates e foi vendido por cerca de 54 milhões, vinte minutos depois da sessão iniciada. O seu comprador permaneceu no anonimato.

2015 : Blue Moon, diamante de cor azul, com mais de 12 quilates e vendido por cerca de 45,4 milhões ao magnata de Hong Kong, Joseph Lau. Esta pedra tem, no entanto, uma particularidade: foi oferecida à filha do magnata, renomeando a jóia para Blue Moon of Josephine.

No mesmo ano, um comprador fez história ao comprar a pedra Sunrise Ruby, com um peso superior a 25 quilates, por cerca de 28 milhões de euros. Tornou-se a pedra preciosa mais cara, para além de um diamante.

2013 : Orange Diamond, considerado o maior diamante cor-de-laranja no mundo, atraiu o maior preço pago por cada quilate, em qualquer diamante a leilão. Vendido por mais de 28 milhões, ou cerca de 2,2 milhões por quilate.

2010 : Graff Pink, a pedra cujo peso ronda os 25 quilates e considerada como “um dos maiores diamantes descobertos”. Foi vendida por mais de 40 milhões de euros ao britânico Laurence Graff.