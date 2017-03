"Estive preso 32 anos, três meses e 14 dias". Andrew Leander Wilson esteve detido mais de três décadas, na prisão de Los Angeles, por um crime que não cometeu.

Em entrevista à CNN, Wilson, agora com 62 anos, confessa que nunca perdeu a esperança de que a sua inocência seria provada. E assim foi, depois de uma prova, encontrada graças ao trabalho de um grupo de estudantes de direito de Loyola, mostrar que não tinha assassinado um jovem de 21 anos, que dormia na sua carrinha, na companhia da namorada, quando foi esfaqueado mortalmente.

O grupo descobriu a namorada da vítima, Saladena Bishop, identificou Wilson num grupo de suspeitos depois de um polícia apontar para a fotografia de Wilson e perguntar "e este?".

No entanto, antes do julgamento, a polícia descartou o testemunho da namorada da vítima, na altura com 17 anos, por considerar que esta não era uma testemunha credível por ter apresentado, o passado, um falso testemunho de rapto e tentativa de violação de que dizia ter sido alvo.

O mesmo grupo de estudantes descobriu ainda que um amigo de Bishop tinha revelado ao procurador encarregue do cargo que a jovem já tinha esfaqueado o namorado e que podia ser ela a autora do crime.

No entanto, nenhuma destas provas foi entregue ao advogado de defesa de Wilson na altura do primeiro julgamento, o que fez com que este fosse condenado à prisão a 2 de dezembro de 1984 pelo crime que não cometeu a 23 de outubro do mesmo ano.

Depois de apresentadas as provas recuperadas, a juíza Laura Priver considerou que Wilson foi privado dos seus direitos constitucionais num julgamento justo e ordenou a sua libertação imediata. A 16 de março, quinta-feira, Wilson era um homem livre.

Inúmeras violações que surgiram recentemente no processo mostram conclusivamente que o sr. Wilson não teve um julgamento justo", afirmou Paula Mitchell, diretora legal da Escola de Direito de Loyola, acrescentando que o seu cliente "manteve a sua inocência desde o dia que foi preso em 1984". "Ele nunca hesitou e nunca parou de lutar para provar sua inocência".

À saída da prisão, Wilson mostrou-se agradecido por finalmente estar em liberdade.

Disse sempre, não parem de lutar. Não desistam. Parece que o sistema de justiça quer que o façam, mas eu nunca desisti. Pela graça de Deus, foi colocado em contacto com a escola de Direito de Loyola".

Depois de libertado, Wilson deu um passeio por Los Angeles na companhia da família, algo que sempre lhe pareceu que nunca fosse acontecer. Agora, quer regressar a St. Louis para passar tempo com a mãe, Margie Davis, que celebrará o seu 97º aniversário a 1 de maio.