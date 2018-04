Já nasceu o terceiro filho de Kate e William. Os duques de Cambridge foram pais de um menino, anunciou o Palácio de Kensington através de comunicado divulgado nas redes sociais.

"Sua Alteza Real, a duquesa de Cambridge, deu à luz um menino às 11:01. O bebé pesa 3,827 quilos. O duque de Cambridge esteve presente no parto. Sua Alteza Real e o bebé estão bem", pode ler-se no comunicado.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs. The baby weighs 8lbs 7oz. The Duke of Cambridge was present for the birth. Her Royal Highness and her child are both doing well. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 de abril de 2018

O terceiro filho dos duques nasceu na Ala Lindo no Hospital St. Mary’s, em Londres, tal como os irmãos George, de 4 anos, e Charlotte, de 2, e o pai, o príncipe William.

O nome do bebé só deverá ser conhecido nos próximos dias.

De acordo com a tradição, a rainha terá sido a primeira a saber, num boletim assinado pelo ginecologista da princesa e enviado sob escolta policial para o Palácio de Buckingham.

Segundo o Palácio de Kensington, os avós e os tios também foram informados do nascimento do terceiro filho dos duques.

The Queen, The Duke of Edinburgh, The Prince of Wales, The Duchess of Cornwall, Prince Harry and members of both families have been informed and are delighted with the news. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 de abril de 2018

O médico responsável pelo parto foi o ginecologista real, Guy Thorpe-Beeston, com a ajuda do ginecologista da Rainha Isabel II, Alan Farthing.

O sexto bisneto da rainha Isabel II, que celebrou o seu 92.º aniversário no sábado, será o quinto na linha de sucessão ao trono e terá o título de "Sua Alteza Real, o príncipe de Cambridge".

Por pouco, o bebé não partilha o aniversário com a bisavó, mas partilha com a Lady Gabriella Windsor, a filha dos príncipes Michael de Kent, que nasceu no mesmo local em 1981.

William e Kate, de 36 anos, casaram-se a 29 de abril de 2011 após vários anos de namoro. A terceira gravidez da duquesa de Cambridge foi anunciada em setembro.

Tal como aconteceu nas duas gravidezes anteriores, Kate sofre de hyperemesis gravidarumm, uma condição rara que afeta uma em cada 50 mulheres até aos cinco meses de gestação, e que provoca vómitos constantes entre outros sintomas.

Em 2012, a duquesa foi internada quando estava grávida de George e ficou novamente sob observação quando engravidou da pequena Charlotte, em 2014.