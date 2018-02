O número dois da organização das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, demitiu-se do cargo esta quinta-feira, na sequência de queixas sobre "comportamento inapropriado" feitas por três mulheres com quem trabalhou antes na organização não governamental Save the Children.

A demissão do britânico de Justin Forsyth foi aceite prontamente por Henrietta Fore, diretora executiva da Unicef.

A diretora executiva da Henrietta Fore aceitou a renúncia de Justin Forsyth do seu cargo de diretor executivo adjunto da Unicef", refere um comunicado da organização.

O caso surge uma semana após a revelação de situações de abuso sexual de elementos da Oxfam, outra organização não governamental, numa missão humanitária do Haiti.

Culpas e desculpas

Na base da demissão de Justin Forsyth estão acusações de três funcionárias da Save The Children. O então líder dessa organização não governamental teria comentado os vestidos das empregadas mais jovens, a quem teria até enviado mensagens pouco apropriadas.

Segundo relata o jornal espanhol El País, na altura, Forsyth terá afirmado ter pedido desculpas "sem qualquer reserva". Assumiu que os comportamentos tinham sido errados, mas que tudo ficou sanado.