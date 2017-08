O menino australiano, de sete anos, que estava desaparecido desde o ataque de Barcelona, foi encontrado pelos Mossos de Esquadra. Segundo o El Mundo, que cita fontes policiais, a criança, Julian Alessandro Cadman, está internado num hospital de Barcelona.

As autoridades desmentem, no entanto, que a criança tenha estado desaparecida, garantindo que esteve sempre controlada e que a família foi informada, desde o primeiro, de onde Julian se encontrava.

A família Cadman deu alerta para o seu desaparecimento na sexta-feira. O menino estava com a mãe, Jom Cadman, em Barcelona para ir a um casamento. Passeavam os dois pelas Ramblas quando aconteceu o ataque que os separou. A mãe está hospitalizada em estado grave.

O pai, Andrew Cadman, que não viajou para a Catalunha por causa do trabalho, falou com a criança horas antes do ataque e viajou de imediato para Barcelona para procurar o filho.

Os ataques na Catalunha fizeram pelo menos 19 mortos, entre vítimas e suspeitos abatidos.