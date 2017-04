Seul testou com sucesso um míssil balístico de fabrico sul-coreano com alcance de 800 quilómetros, o suficiente para atingir os pontos mais remotos do território norte-coreano, anunciou a agência Yonhap.

O anúncio surge um dia depois do lançamento por Pyongyang de um míssil na direção do Mar do Japão.

A Coreia do Sul, onde estão milhares de militares dos Estados Unidos, é protegida por dispositivos militares norte-americanos. No entanto, o país fechou em 2012 um acordo com os Estados Unidos para quase triplicar o alcance dos seus próprios mísseis balísticos, de modo a poder responder às ameaças dos programas balístico e nuclear norte-coreanos.

Segundo a Yonhap, que cita um alto responsável sul-coreano, o míssil testado hoje representa um importante instrumento de dissuasão para o Norte, tendo em conta o alcance de 800 quilómetros.

O míssil pode chegar à totalidade do território norte-coreano, mesmo se for lançado do sul do território sul-coreano.

O teste foi um sucesso", declarou a responsável.

O porta-voz do Ministério da Defesa sul-coreano não quis comentar.

Em Junho de 2016, Seul testou outros dois mísseis capazes de transportar uma carga de uma tonelada por mais de 500 quilómetros.

Trump promete defender aliados

O Presidente Donald Trump prometeu na quarta-feira ao primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, que os Estados Unidos vão defender os aliados "com toda a extensão das suas capacidades militares" contra a Coreia do Norte, informou a Casa Branca.

Numa chamada telefónica, Trump e Abe falaram sobre o novo lançamento de um míssil balístico de médio alcance que Pyongyang realizou esta terça-feira e que caiu no Mar do Japão.

Trump "deixou claro que os Estados Unidos vão continuar a fortalecer a sua capacidade para dissuadir [a Coreia do Norte] e a defender-se e aos aliados com toda a extensão das suas capacidades militares", indicou a Casa Branca em comunicado.

O Presidente manifestou o seu total compromisso com o Japão e Coreia do Sul, perante a "grave ameaça que a Coreia do Norte continua a representar".

O lançamento do míssil por parte da Coreia do Norte aconteceu em véspera da cimeira, hoje e sexta-feira, entre Trump e o Presidente chinês, Xi Jinping, durante a qual vão discutir os desenvolvimentos do programa de armamento de Pyongyang.

Pequim pediu prudência a todas as partes e descartou que a ação tenha uma relação direta com a reunião que Trump e Xi vão ter na Florida (sudeste).

Um responsável da Casa Branca adiantou, esta semana, que, no encontro com Xi, Trump vai sublinhar que "se esgotou o tempo" para ter paciência com a Coreia do Norte, e que os Estados Unidos têm agora "todas as opções sobre a mesa" para pressionar Pyongyang, com ou sem o apoio de Pequim.