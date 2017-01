Já são conhecidas as companhias aéreas mais seguras do mundo, e também as menos. O ranking de 2017 da JACDEC, centro de avaliação de dados de acidentes de aviação, com sede em Hamburgo, na Alemanha, divulgou já parte de um ranking com 60 transportadoras, que será conhecido na íntegra a 18 de janeiro.

Por enquanto, são anunciadas apenas as 12 melhores e as três piores, sendo que a TAP, que no ano passado foi considerada a 10.ª companhia mais segura, não consta nestes primeiros dados.

A Cathay Pacific, de Hong Kong, repete a primeira posição, mas há novidades no pódio, com as subidas da Air New Zeland (Nova Zelândia) e da Hainan Airlines, também chinesa. A Emirates (Emirados Árabes Unidos) e a EVA Air (Taiwan), respetivamente segunda e terceira classificadas em 2016, caíram para a sétima e sexta posições.

De regresso às melhores estão a australiana Qantas, que foi 13.ª no ano passado e subiu agora ao nono lugar, e a japonesa ANA, que trocou a 15.º posição pela 11.ª.

No top 12, destaque, ainda, para a presença de duas companhias europeias, a KLM (Holanda), que subiu ao quinto posto, e a Lufthansa (Alemanha), que manteve o 12.º lugar.

No extremo oposto, o fundo da tabela é liderado pela China Airlines, de Taiwan, que se manteve entre as piores, tal como como a Avianca (Colômbia) e a Garuda Indonesia (Indonésia).

Confira, abaixo, a lista curta divulgada: