Um camião que provavelmente transportaria material inflamável explodiu em Bolonha, Itália, causando dois mortos e mais de 60 feridos.

O veículo envolveu-se num acidente numa ponte e acabou por explodir. Segunda os meios de comunicação no local, a explosão fez já dois mortos e mais de 60 feridos, para além dos danos que provocaram a queda parcial da ponte.

A televisão privada italiana Sky TV24 noticiou que alguns dos feridos foram atingidos por estilhaços de vidros provenientes de janelas de edifícios próximos que estalaram com a explosão.

Segundo o jornal La Repubblica, o acidente aconteceu na estrada A14, próxima do aeroporto de Bolonha. O trânsito está cortado nesta estrada.

Polícia e bombeiros foram mobilizados para o local.

Nas redes sociais foram partilhadas imagens do incidente.

this was seconds after the explosion in #bologna happened i was literally looking out my window and suddenly there was a lot of fire in the air pic.twitter.com/PtszvhHTKT

— nic(jo) and the niners 30 (@trelepparc) August 6, 2018