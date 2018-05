A nova embaixada norte-americana em Israel, na cidade de Jerusalém, foi oficialmente aberta na tarde desta segunda-feira, dando corpo a uma decisão política dos Estados Unidos, censurada por vários países e que tem feito crescer a violência nos territórios palestinianos da Faixa de Gaza.

Numa mensagem vídeo gravada, o presidente Donald Trump assegurou que, com a transferência da embaixada de Tel-avive para Jerusalém - reconhecendo implicitamente a cidade como capital de Israel - os "Estados Unidos permanecem totalmente comprometidos em facilitar um acordo de paz duradouro" para o Médio Oriente.

Já através da sua habitual conta de Twitter, Trump preferiu, num primeiro momento, recomendar aos norte-americanos que sigam a cerimónia da abertura da embaixada num canala de televisão privado, a Fox News, conhecido pela sua política editorial conservadora, acrescentando tratar-se de "um grande dia para Israel".

U.S. Embassy opening in Jerusalem will be covered live on @FoxNews & @FoxBusiness. Lead up to 9:00 A.M. (eastern) event has already begun. A great day for Israel!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de maio de 2018