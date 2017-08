Um sismo que atingiu a magnitude de 4,0 na escala de Richter abalou a ilha de Ísquia, na baía de Nápoles, na noite desta segunda-feira, cerca das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), causando, pelo menos, a morte de duas pessoas. Há a registar, pelo menos, 25 feridos, segundo informações recolhidas pelo site Earthquake-Report.

O jornal italiano La Repubblica dá conta da existência de dez pessoas ainda desaparecidas. Relata ainda na sua página na intenet que "uma família de sete pessoas ficou presa após colapso da sua casa".

Um homem e uma mulher foram retirados vivos, uma idosa foi salva, mas há três crianças que ainda estão desaparecidas, uma das quais tem sete meses de idade. Há ainda uma outra mulher desaparecida", escreve o La Repubblica.

Até ao momento, há nota da morte de uma idosa atingida por escombros de uma igreja na cidade de Casamicciola e de um outro caso fatal.

Prédios ruiram

Vários edifícios na ilha ruiram com o terramoto. Segundo a agência noticiosa Reuters, seis desmoronaram na cidade de Casamicciola, capital da ilha de origem vulcânica. Residentes e turistas fugiram pelas ruas no momento do sismo, que ocorreu a uma profundidade de dez qulómetros.

Poco fa da #Ischia ci sarebbero alcune persone sotto le macerie a Casamicciola

O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia italiano anunciou que o movimento sísmico se registou às 20:57 locais (19:57 em Lisboa) e teve epicentro a 10 quilómetros de profundidade. Inicialmente, a magnitude anunciada foi de 3,6, sendo depois corrigida para 4,0 graus.

Através das redes da internet, surgem as primeiras imagens do abalo em Ischia.

One dead and 20 injured after earthquake hits Ischia near Sorrento in Italy. I went there in May - can't believe it!



Hospital evacuado

O hospital da ilha teve de ser evacuado, segundo informações adiantadas pela agência Reuters.

Roberto Allocca, um médico do hospital local afirmou à televisão Sky TG4 que, pelo menos, 20 pessoas tiveram de ser tratadas de pequenos ferimentos, fora da unidade de saúde.

Elementos da proteção civil italiana estão já no local e sabe-se que reforços estão a chegar à ilha de Ísquia.