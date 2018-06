Quatro pessoas ficaram feridas, duas em estado grave, depois de o padre atropelar um grupo de pedestres perto da igreka em Clondalkin, na cidade de Dublin, Irlanda. O padre tinha acabado de sofrer um ataque cardíaco, antes de embater nas quatro pessoas.

A polícia irlandesa confirmou que o condutor tinha mesmo acabado de sofrer o ataque antes do incidente.

Dois dos feridos já foram transportados para o Hospital St James e, pelo que foi confirmado pelo canal de televisão irlandês, estarão em em estado crítico.

Uma terceira pessoa está ser tratada no Connolly Hospital Blanchardstown por ferimentos leves e a quarta vítima foi levada para o Hospital Tallaght.

A Brigada de Incêndio de Dublin confirmou que ainda está no local pela rede social Twitter.

All our resources have left the scene of the #Clondalkin RTC. In total 4 Fire, 1 Rescue Tender, 1 District Officer, 4 DFB ambulances and our Advanced Paramedic vehicle attended. A number of resources from @AmbulanceNAS and @GardaTraffic attended. Approx 13 people treated. https://t.co/qS58h9c1Ur

Uma das testemunhas disse no Twitter que o padre estava a deslocar-se para a igreja para realizar o funeral de um parente, quando sofreu o ataque cardíaco. O funeral que estava marcado para as 10 da manhã acabou por não acontecer.

The incident that just happened in Clondalkin a few hours ago was because a priest took a heart attack whilst driving into the church yard. It was at my Dads uncles funeral. Hope everyone is ok 😥x

— Jo Archbold (@Yo_IM_JO) June 25, 2018