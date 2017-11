Um homem de 40 anos foi pisado por um elefante depois de se ter aproximado demasiado do animal para tirar uma fotografia.

O caso, aconteceu na Estrada Nacional 31, em Bengala Ocidental, na Índia, e foi filmado por testemunhas locais que ficaram em estado de choque com o sucedido.

Sadik Rahman, era segurança num banco da cidade de Jalpaiguri, e encontrava-se a caminho do trabalho quando decidiu sair do seu carro para tirar uma fotografia junto do animal, que circulava numa estrada perto do Parque Nacional Gorumara.

O vídeo mostra o corpo de Rahman deitado na estrada inanimado, depois do elefante o ter pisado. Minutos mais tarde, o animal abandonou o local, mas devido à violência dos golpes, Sadik não conseguiu sobreviver.

Um oficial da floresta local afirmou que as pessoas devem ter alguma cautela, uma vez que é comum os elefantes circularem naquela estrada.