Algumas das famílias que sobreviveram ao incêndio que, a 14 de junho, destruiu por completo a torre Grenfell, em Londres, no Reino Unido, vão ser realojadas em cerca de 68 apartamentos de luxo, ainda em construção, em Kensington. As casas, que têm um preço de venda em mercado a partir de 1,6 milhões de libras (1,8 milhões de euros) e podem chegar aos 8,5 milhões de libras (9,6 milhões de euros), foram adquiridas pela câmara de Londres.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, os 68 apartamentos integram um grande complexo de casas de luxo, denominado Kensington Row, na zona oeste de Londres. O bairro de Kensington, em que se localiza, é o mesmo que o da torre Grenfell e a distância que os separa é de cerca de 2,5 quilómetros. Uma distância suficiente para separar a zona pobre onde se ergue agora a torre calcinada e a zona rica onde os sobreviventes deverão ser realojados nos próximos meses.

O complexo de luxo dispõe de vigilância permanente, com um porteiro 24 horas por dia. Também tem piscina, sauna, spa e cinema privado, mas ainda não está claro se os sobreviventes realojados terão acesso a estas condições.

A notícia da chegada dos desalojados da torre Grenfell não agrada a alguns dos futuros vizinhos. O The Guardian cita uma moradora do complexo que afirma que a situação é "injusta".

Outro dos vizinhos ouvido pelo jornal, Nick paga uma renda de 2500 libras (cerca de 2800 euros) por uma casa com um quarto e levanta algumas dúvidas.

"Tenho pena que as pessoas tenham perdido as suas casas, mas muita gente comprou estes apartamentos e agora vai ver o valor deles descer", acrescenta.

O incêndio na Torre Grenfell, que provocou 79 mortos, teve origem num frigorífico defeituoso, anunciou esta sexta-feira a Polícia Metropolitana de Londres.

Trata-se do modelo Hotpoint FF175BP. A superintendente da Polícia Metropolitana de Londres, Fiona McCormack, indica que o governo ordenou uma avaliação imediata daquele modelo.

LIVE: Detective Ch Superintendent Fiona McCormack provides statement on the investigation into #GrenfellTower fire https://t.co/du4ff7CQHZ