O motor de um avião da companhia aérea SkyWest incendiou-se, na tarde de domingo, depois de aterrar no Aeroporto Internacional de Denver, nos Estados Unidos.

Depois de aterrar com segurança, em Denver, no voo 5869 da SkyWest, um CRJ700 registou problemas no motor”, disse a companhia aérea, em declarações à CBS News.

Através de um comunicado, a SkyWest Airlines explicou que os 59 passageiros desembarcaram em segurança e foram transportados para o terminal.

A porta-voz do aeroporto, Heath Montgomery, disse que não foram registados feridos nem quaisquer danos.

O Departamento de Bombeiros de Denver chegou imediatamente ao local e apagou o incêndio.

Todas as pistas estão agora abertas, à medida que a investigação do incêndio da SkyWest continua. Outras operações do aeroporto continuam inalteradas”, publicou o aeroporto no Twitter.