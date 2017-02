As autoridades chinesas detiveram, esta segunda-feira, os responsáveis por uma casa de massagens na província de Zhejiang, leste do país, onde morreram 18 pessoas e outras 18 ficaram feridas, na sequência de um incêndio ocorrido no domingo.

Fogo aconteceu numa altura em que dezenas de clientes estavam no interior da loja.

Viveram-se momentos de pânico e alguns trabalhadores saltaram das janelas para escapar ao fogo, cujas causas continuam sob investigação, segundo a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua.

Segunda maior economia mundial, a seguir aos Estados Unidos da América, a China é o país que regista mais acidentes industriais fatais - cera de 20% do total mundial, segundo a Organização Internacional do Trabalho.