Os Jogos Olímpicos de Inverno estão a ser alvo de uma extensa cobertura mediática. A recente aproximação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que competem em conjunto, é apenas um dos motivos. Os Jogos são também palco de excelência para as mais diversas modalidades e os fotógrafos de todo o mundo tentam aqui conseguir as melhores imagens de desporto. Aqui, nesta galeria, temos algumas das imagens mais incríveis captadas pelo olho peculiar dos vários fotógrafos da agência Reuters.