O primeiro-ministro da Holanda está a fazer sucesso na Internet por limpar o chão do Parlamento. Num vídeo partilhado nas redes sociais, pode ver-se Mark Rutte de esfregona na mão a limpar o que sujou depois de ter deixado cair um copo com café, quando chegava ao edifício.

O chefe do Governo, que foi reeleito para um terceiro mandato em 2017, não quis que ninguém tivesse de limpar o que sujou, pediu a esfregona a uma das funcionárias e tratou ele próprio do assunto.

O momento foi filmado e mostra as funcionárias de limpeza a rirem, incentivarem e aplaudirem o gesto e, alguns momentos depois, a ensinarem a Mark Rutte como regular a altura do cabo da esfregona. A seguir, o primeiro-ministro ainda utilizou um pano de limpeza para completar a tarefa.

As imagens já deram a volta o mundo e a atitude de Rutte está a ser elogiada nas redes sociais, com algumas pessoas a compararem a atitude do chefe do Governo holandês com os políticos do próprio país.

“Aqui está uma lição para todos os políticos indianos. O primeiro-ministro holandês Mark Rutte limpa o café que ele próprio entornou. Por outro lado, os nossos políticos tratam-se a si próprios como reis”, escreveu uma indiana pelo Twitter.

On the the other hand Our politician treat them self as king. https://t.co/mKMkiizFdj

Durch PM Mark Rutte cleans the spilled Coffee on his own.

Here is the lesson for all Indian politicians.

“Isto é ótimo vindo do primeiro-ministro de um país onde o Rei vai de bicicleta para o escritório. O que precisamos na política Europeia é menos formalidade e mais eficiência”, escreveu outro utilizador da rede social.

This is great from the Premier of a nation where even the King goes to his office riding his bicycle. What we need in European politics is less formality and more efficiency.

Kudos @markrutte and good morning to my Dutch friends @NLinGreece https://t.co/c87P9nSP2R

— Spyros Litsas (@Spyros_Litsas) 6 de junho de 2018