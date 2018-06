O desabafo de uma jovem espanhola nas redes sociais sobre "a história de amor mais efémera" da sua vida a bordo de um avião da Norwegian tornou-se de tal modo viral que já há anónimos à procura do "rapaz encantador" do 8A, que lhe fez companhia durante um voo Madrid-Las Palmas no passado dia 31 de maio.

Hoy, @Norwegian_ES patrocina la historia de amor más efímera de mi vida. Ayer volé desde Madrid a Las Palmas al lado de un chico encantador.Con las prisas de la gente para salir me fui corriendo y no pude darle mi teléfono. #minutodesilencioporeseamorperdido #amoresdeaeropuerto — Laura Pérez (@Laurittti) June 1, 2018

No dia seguinte, Laura Pérez, de 25 anos, professora primária de profissão, explicou na publicação no Twitter que acabou por não conseguir trocar telefones com o "rapaz encantador" devido à confusão gerada à chegada ao aeroporto, devido à "pressa das pessoas". "Tive de correr também e não pude dar-lhe o meu número de telefone", contou. "Minuto de silêncio por um amor perdido" escreveu, ainda, na hashtag.

A companhia aérea em causa, a low-cost Norwegian, deu uma ajuda através do Twitter, publicando um comentário onde diz ao "rapaz do lugar 8A" que "a passageira do 8B tem uma mensagem" para ele. "E se não és ele, passa a mensagem", acrescentou entre parêntesis.

Si eres el chico que ocupaba el asiento 8A en nuestro vuelo de Madrid a Gran Canaria del pasado jueves 31 de mayo, la pasajera del 8B tiene un mensaje para ti. (Y si no lo eres, pásalo. 😉) #loveisintheairhttps://t.co/lcI0PxLuSH — Norwegian (@Norwegian_ES) June 3, 2018

Outra utilizadora do Twitter respondeu a Laura dizendo-lhe que foi durante um voo que conheceu o marido.

Estas cosas pasan! Así conocí yo a mi 'husband to be'. Asientos 13B y 13C - Mucha suerte @Laurittti https://t.co/mhlhZSbyZF — Inés Manso (@Mansitoo) June 4, 2018

Um utilizador sugeriu à jovem que avisasse a companhia aérea que tinha ficado com algo desse passageiro e que, depois, nos perdidos e achados do aeroporto entregasse um envelope com o seu contacto.

El community de @Norwegian_ES parece majo pero si no pudieran hacerlo, otra posibilidad es que los llames y digas que sin querer te llevaste algo de ese pasajero y le dejas en objetos perdidos de tu aeropuerto un sobre con tu número y este hashtag. Me invitaréis a la boda? 😉 — jose lopez (@Sarcasmin500) June 4, 2018

Na terça-feira, Laura Pérez quase ficou sem palavras quando foi contactada por um passageiro do 8A... mas do voo contrário e da Ibéria.

MICROINFARTO. Me escribió el 8A (pero el del vuelo a la inversa con la compañía de Iberia). pic.twitter.com/OCdVBwQ7XG — Laura Pérez (@Laurittti) June 5, 2018

Mas nem só de apologistas de histórias de amor à primeira vista vive a sua conta de Twitter. Recentemente, a jovem professora está a ser acusada de perseguir alguém que quererá manter-se no anonimato.

Laura Pérez não deixou os críticos sem justificação. "Não dei informações específicas sobre ele que possam comprometê-lo no caso de não querer manifestar-se (algo que respeito 8A e não te odiarei por isso)", tweetou.