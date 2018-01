Henry Bolton, líder do Partido de Independência do Reino Unido (UKIP) revelou esta segunda-feira no programa britânico Good Morning Britain, que se separou da sua namorada,Jo Marney, devido a comentários racistas proferidos por esta contra Meghan Markle, a noiva do príncipe Harry.

O jornal The Mail on Sunday publicou várias mensagens enviadas por Marney, em que afirma que Meghan Markle vai "manchar" a família real, que tem "um cérebro pequeno" e que as pessoas negras são feias. As mensagens foram enviadas algumas semanas antes do início da relação entre Jo e Bolton, esclarece o jornal britânico.

Bolton admitiu, citado pelo The Telegraph, que o seu relacionamento era “incompatível” com a sua posição como líder do partido. O britânico disse que, apesar da situação, continuaria a apoiar a família da ex-namorada porque "Marney que está bastante perturbada com as revelações".

Em entrevista ao Good Morning Britain da ITV, Bolton disse que não defendia comentários racistas e que Jo tinha sido suspensa,confimando ainda o término da relação.

Mais tarde, o líder da UKIP disse ao programa Today da BBC Radio 4 que as observações eram "indefensáveis" e que nunca teve conhecimento das mensagens.

Henry Bolton já tinha sido informado que teria de optar entre o seu cargo e a sua relação depois de ter surgido outra polémica com mensagens de Jo Marney referindo o abuso sexual de crianças, numa discussão com um amigo no Facebook sobre os direitos dos animais.

As mensagens foram vistas pelo The Daily Telegraph, que diz que Marney argumentou questões de abuso contra os animais, comparando com atos de abuso infantil.

Bolton afirmou que não tem intenção de se demitir e que as pessoas que consideravam isso, “já há algum tempo que trabalham contra a minha liderança no partido”.

O deputado da UKIP West Midlands, Bil Etheridge, pediu explicações a Bolton, afirmando que a separação era uma ação de desespero.

Movimento desesperado de um homem desesperado. O seu enorme ego é mais importante para ele do que o futuro do nosso país. Tudo isto vem confirmar que ele não está apto para ser líder deste partido."

O Comité Executivo Nacional do Partido já decidiu reunir-se no próximo domingo para discutir a polémica em torno de Henry Bolton.