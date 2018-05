Um avião caiu, esta sexta-feria, pouco depois de descolar do Aeroporto Internacional José Martí, em Havana. A notícia foi avançada pelo canal CubaTV.

#ÚltimaHora Avión Boeing 737 de Cubana de Aviación cayó hace minutos, luego de partir del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. — CubaTV (@CubaTVSITVC) 18 de maio de 2018

De acordo com a agência Prensa Latina, que cita a diretora de Transporte Aéreo de Cuba, Mercedes Vázquez, trata-se de um Boeing 737, operado pela companhia Damojh, que tinha como destino Holguín, no oriente do país.

A bordo seguiam mais de 100 pessoas e há várias vítimas mortais.

No local encontram-se várias ambulâncias, a Polícia Nacional Revolucionária e o Corpo de Bombeiros.