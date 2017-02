Pelo menos 160 pessoas morreram, nos últimos três meses, em confrontos entre o exército e os grupos rebeldes no nordeste da Birmânia, na fronteira com a China, anunciou esta terça-feira um alto responsável do exército.

Mais de 20 mil pessoas saíram da região desde que os combates foram retomados no final de novembro de 2016 no estado de Shan.

Para os especialistas, os combates nas regiões de fronteira no país são as mais intensos desde os anos de 1980.

A ONU recentemente alertou que a situação no país está à beira de uma crise humanitária, nomeadamente no estado de Kachin, onde quase 100 mil pessoas foram deslocadas desde 2011.

O novo balanço foi divulgado no momento em que o governo de Mianmar prepara a segunda ronda de negociações de paz para tentar acabar com décadas de conflito na zona de fronteira do país.

Há alguns dias, oito grupos étnicos armados afirmaram em um comunicado que nunca aceitarão o acordo de cessar-fogo apoiado pelo governo.

A Birmânia é palco de conflitos étnicos desde a independência do império britânico em 1948, em que numerosas minorias pegaram em armas para tentar obter autonomia face ao governo que, durante muito tempo, tentou ignorá-los.