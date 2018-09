Foram libertados esta quarta-feira os portugueses e lusodescendentes proprietários de supermercados detidos na semana passada na Venezuela, com obrigação de apresentações regulares às autoridades, confirmou a TVI.

São pelo menos 10 e tinham sido detidos por suspeita de comercialização ilícita de alimentos e por terem aplicado aumentos nos preços dos produtos de forma especulativa.

Embora tenham sido libertados, terão de fazer apresentações periódicas às autoridades venezuelanas.

O governo venezuelano tinha garantido no fim-de-semana que a lei era para ser cumprida, independentemente da nacionalidade dos visados, o que deu origem a uma crise diplomática.

Já esta terça-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros tinha afirmado que possuia informações de que estaria "a haver desenvolvimentos" relativamente à situação dos portugueses e lusodescendentes gerentes de supermercados detidos e aguardava uma confirmação.

"Estou a confirmar esses desenvolvimentos e, logo que tenha a confirmação, essa informação será divulgada publicamente", declarou Augusto Santos Silva aos jornalistas, em Nova Iorque, na terça-feira, no final de uma reunião informal da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), à margem da 73.ª sessão da Assembleia-Geral da ONU.

Santos Silva referiu que no encontro de segunda-feira com o homólogo venezuelano, em Nova Iorque, teve uma conversa dura com Nicolás Maduro, na qual indicou uma linha vermelha que poderia desencadear consequências diplomáticas e em que pediu "o acesso imediato das autoridades portuguesas aos cidadãos portugueses que estão detidos".