Na Austrália, um rapaz foi detido após ter admitido que colocou agulhas em morangos por brincadeira, tendo sido transportado para um centro de detenção juvenil.

Encontrar agulhas em frutas tornou-se algo comum na Austrália, tendo sido o morango o mais recente alvo. Em pelo menos seis cidades do país já foram detetadas situações destas.

As autoridades ainda não sabem do que se trata, mas acreditam que a atitude do rapaz tenha sido motivada por comportamentos de imitação e brincadeiras de mau gosto.

Um homem foi internado depois de ter comido um morango que no interior tinha uma agulha. Outros casos têm sido reportados, incluindo o de um estudante que encontrou uma agulha dentro de uma banana numa escola primária em Newcastle, no norte de Sydney. Felizmente, o jovem encontrou a agulha antes de comer a banana.

Devido aos alertas feitos pelas autoridades, o consumo de morangos caiu drasticamente nos últimos dias.

As autoridades de Queensland estão a oferecer uma recompensa de 60 mil euros a quem der informações sobre contaminação de frutas e recordam que a contaminação de alimentos quer seja de forma intencional ou como brincadeira será punível até 10 anos de prisão.