A mulher do candidato às presidenciais francesas François Fillon terá sido detido esta quarta-feira. A informação foi avançada pelo jornalista da Mediapart Michel Deléan no Twitter.

Info Mediapart: Penelope #Fillon est en garde à vue. Perquisition en cours. Source proche LR. — Michel Deléan (@michel_delean) March 1, 2017

O jornal Le Monde, que cita um membro da campanha do candidato da direita francesa, indica que Fillon vai prestar declarações por volta das 12:00 (11:00 em Lisboa).

Fillon adiou hoje uma visita à Feira de Agricultura de Paris, sem prestar qualquer justificação para o cancelamento da ação de campanha.

Os assessores de Fillon referiram à France Presse que será anunciada em breve uma nova data para a visita.

A procuradoria-geral francesa abriu um inquérito judicial a Fillon, suspeito de ter beneficiado a própria mulher através de empregos fictícios, na sexta-feira. Até aqui, o inquérito preliminar ao caso era liderado pela polícia.

A polémica começou depois de o jornal satírico Le Canard Enchaîné ter noticiado que a mulher de Fillon terá recebido mais de 900 mil euros num acumular de empregos fictícios e pagos pelo próprio antigo primeiro-ministro.

Mas os favorecimentos de Fillon à família não se terão ficado por aqui: o candidato presidencial também terá remunerado os seus dois filhos, com uma verba de rondava os 84 mil euros, como seus assistentes, quando foi senador, entre 2005 e 2007. As circunstâncias em que receberam as remunerações e as funções que exerceram não são muito claras.

Fillon já fez saber que não vê razões para devolver o dinheiro que foi pago à mulher e aos filhos enquanto seus colaboradores.