Duas pessoas foram detidas, este domingo, em França, por terem alegadamente ligação ao misterioso desaparecimento da família Troadec em Orvault, a 10 quilómetros de Nantes. A rádio France Info noticia que a irmã e o cunhado de Pascal Troadec estão sob custódia das autoridades. A família Troadec: Pascal, de 49 anos, Brigitte, de 48, e os filhos Sébastien, de 21, e Charlotte, de 18, não são vistos desde o dia 16 de fevereiro.

O casal agora detido, que vive em Pont-de-Buis, entre Quimper e Brest, a 300 quilómetros da residência dos Troadec, foi preso em casa este domingo de madrugada. Os dois já tinham sido ouvidos pela polícia há oito dias, num interrogatório que demorou mais de 20 horas. Vestígios do cunhado de Pascal terão agora sido encontrados na casa abandonada dos Troadec e também no carro da família.

O procurador de Nantes, Pierre Sennes, confirmou este domingo as detenções, mas recusou-se a especificar a identidade dos suspeitos.

"Não desejamos comunicar as identidades" dos detidos, explicou ao Le Monde o procurador.

O casal suspeito está a ser ouvido na esquadra de Brest, na Bretanha, região de onde família Troadec é natural e onde a semana passada foram encontrados pertences de Charlotte Troadec e dois livros do pai, Pascal, numa área arborizada.

A France Info e a RTL noticiam que os investigadores estão a trabalhar na pista de um diferendo familiar, relacionado com uma herança. O jornal Le Parisen acrescenta que se trata de barras de ouro.

O Le Parisien refere ainda que, quando foi ouvido pelas autoridades no início das investigações, o cunhado de Pascal não ocultou que havia atritos e ciúmes entre eles. Mas, na altura, o homem explicou já não via os Troadec há vários anos, tendo sido o último encontro relacionado precisamente com questões de dinheiro.

Desde esse primeiro interrogatório da irmã e do cunhado de Pascal Troadec, as perícias técnicas e forenses trouxeram novas pistas para a investigação.

A polícia ficou intrigada ao encontrar um traço do perfil genético do cunhado de Pascal Troadec, tanto na casa de Orvault e, especialmente, no carro do filho, Sébastien, que foi encontrado a 50 quilómetros de distância num parque de estacionamento na cidade portuária de Saint-Nazaire.

Agentes das polícias de Rennes e de Nantes trabalharam discretamente na pista de um diferendo familiar, que permaneceu confidencial até este domingo.

No interrogatório aos dois suspeitos, as autoridades querem agora averiguar as atividades e as deslocações do casal nos dias relacionados com o crime. Sendo que não foram encontrados vestígios de ADN da irmã de Pascal Troadec nem na casa, nem no carro da família.

“São verificações importantes, sobre as quais se deve ser muito cauteloso", dizem ao Le Parisien fontes próximas da investigação.

Se os Troadec estão vivos ou mortos, ninguém sabe dizer. O procurador de Nantes admitiu, este domingo, que algum dos quatro desaparecidos possa ter perdido a vida, dada a quantidade de sangue detetada na residência da família em Orvault.

"Aquilo de que temos a certeza, nesta fase, é que os quatro membros de uma família estão desaparecidos e que três deles sangraram muito", referiu Pierre Sennes.

Na casa dos Troadec só não foi encontrado sangue de Charlotte, a filha mais nova. "Todos os cenários são possíveis", rematou o procurador.

Só na semana passada a polícia começou a encontrar pistas que permitiram dar rumo à investigação. Na quarta-feira, as calças e um cartão de saúde de Charlotte foram encontradas na berma de uma estrada em Diniron, perto da cidade de Brest, onde agora foram feitas as detenções. E o carro de Sébastien, o único automóvel da família que também desaparecera, foi localizado em Saint-Nazaire, a 50 quilómetros da habitação dos Troadec.

No sábado surgiu mais um elemento suspeito no caso que está a intrigar a França. O jornal Le Télégramme noticiou que existe uma reserva em nome do casal Troadec para viajar para Portugal de 10 a 14 de abril, mas não se sabe se a reserva chegou a ser concluída.