O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , e a primeira-dama, Melania Trump, visitaram, esta sexta-feira, um hospital onde estão internadas vítimas do ataque a uma escola em Parkland, na Flórida. Foram agradecer médicos, enfermeiros e profissionais de saúde "pela ajuda para salvar vidas". Questionado pelos jornalistas se havia conversado com alguma das sete vítimas que ainda estão internadas, o presidente respondeu: "falei e é muito triste que algo assim possa acontecer”. O Presidente e a Mulher também estiveram no gabinete do xerife do condado de Broward, onde se encontraram com a equipa que ajudou a resgatar as vítimas do ataque.