A polícia de Preston, no Reino Unido, lançou o alerta na passada sexta-feira. Procurava duas menores, Suria Ganhão, de quatro anos e Leticia Almond, de três meses, filhas de Johnathan Almond e Sónia Duarte, uma portuguesa a residir em Inglaterra. No alerta, as autoridades mostravam preocupação “pelo bem estar das menores”, escreve o jornal britânico The Guardian. Pediam mesmo a colaboração da população.

Um dia depois, a mesma polícia, avançava, através das redes sociais, que tinha encontrado as menores, em Blackpool e que estas se encontravam bem. Acrescentavam ainda que tinham detido um homem de 30 anos e uma mulher de 37, por suspeitas de “negligência infantil”. A mulher será Sónia Duarte, mãe de ambas as crianças.

As autoridades agradecem ainda a ajuda da população e também dos órgãos de comunicação social na procura das meninas. Segundo a imprensa britânica, Sónia Duarte é mãe das duas meninas, enquanto Johnathan Almond será pai apenas da bebé de três meses.