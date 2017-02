Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas, este domingo à noite, durante o desfile de Carnaval na avenida Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil. O um dos carros alegóricos da escola Paraíso Tuiuti perdeu o controlo e atropelou jornalistas e elementos da própria escola e da organização do carnaval do Rio de Janeiro.

As vítimas foram prensadas contra a grade que separa a pista das bancadas. Alguns dos feridos tiveram de ser desencarcerados. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, citada pelo portal de notícias G1, os casos com maior gravidade são os de três mulheres, com fraturas nos membros e traumatismos cranianos.

De acordo com o portal UOL, o carro de três toneladas já tinha apresentado problemas por causa da pista molhada pela chuva. Decorado com uma imensa figura de Carmen Miranda, o carro transportava cerca de 40 integrantes. O carro embateu na grade e também em cabines de rádio no setor 1 do sambódromo. Alguns dos elementos da Paraíso do Tuiuti chegaram a cair das plataformas.

As autoridades estão a investigar o acidente e apreenderam o carro para perícias. Os condutores serão também interrogados.