Um polícia foi esfaqueado no aeroporto internacional de Bishop, em Flint, no Estado do Michigan, nos Estados Unidos, incidente que o FBI está a investigar como um possível caso de terrorismo, revelou uma fonte judicial.

A mesma fonte adiantou que a investigação ao ataque levada a cabo no aeroporto de Bishop, esta quarta-feira de manhã, ainda está em fase inicial.

Uma outra fonte ligada à justiça, indicou que as autoridades estavam a investigar relatos de testemunhas, segundo os quais, antes do ataque, o suspeito terá gritado “Allahu Akbar”, expressão que significa “Deus é grande”.

Um polícia do Estado do Michigan, Mike Shaw, revelou que foi detida uma pessoa e que não há indícios de haver outros envolvidos.

Mike Shaw adiantou que o polícia esfaqueado, Jeff Neville, foi encaminhado para o hospital em estado crítico, mas que já está fora de perigo e "em condição estável".