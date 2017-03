Arqueólogos do Egito e da Alemanha descobriram duas estátuas, num bairro do Cairo, no Egito. Pensam ser do Faraó Ramsés II, que governou o Egito há mais de três mil anos, e do seu filho, Seti I.

A descoberta foi feita perto das ruínas de um templo de Ramsés II, na antiga cidade de Heliópolis, localizada na parte Leste da cidade do Cairo.

De acordo com o The Guardian, o Ministério de Antiguidades do Egito considerou a descoberta uma das mais importantes da História.

“Na última terça-feira, ligaram-me para anunciar a grande descoberta de uma estátua gigante de um rei, muito provavelmente de Ramsés II, feita de quartzito”, disse o ministro das antiguidades.

Khaled al-Anani referiu também que encontraram o tronco, a cabeça, a orelha direita, a coroa e fragmentos do olho direito da estátua de Ramsés II, que tem oito metros de altura.

O Faraó Ramsés II, também conhecido como “o Grande Ancestral”, foi o terceiro da 19ª Dinastia do Egito e reinou durante 66 anos, de 1270 a.C. a 1213 a.C..

Os arqueólogos alemães e egípcios afirmam que o templo do Sol em Heliópolis, junto ao qual foi encontrada a estátua, foi fundado por Ramsés II, o que aumenta a possibilidade de a estátua ser dele.

Os especialistas vão agora tentar retirar as restantes peças das estátuas, para serem restauradas. Se ficar provado que a estátua pertence ao Faraó Ramsés II, será levada para o Grande Museu Egípcio, com inauguração prevista para 2018.