Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas, na sequência da explosão de um carro, durante o abastecimento de combustível, no Rio de Janeiro, no Brasil, este sábado à noite.

De acordo com relatos de testemunhas aos Bombeiros, citados pelo jornal O Globo, o carro com um casal chegou por volta de 23:00 locais para abastecer. Na altura da explosão, apenas a mulher estava no veículo.

Entre os três feridos, está o condutor do carro.

Não há informações sobre as causas da explosão.