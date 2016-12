A explosão de uma bomba durante um combate de boxe fez pelo menos dez mortos e outros 20 feridos nas Filipinas, designadamente na província de Leyte, informou o porta-voz da presidência do país.

Ao que tudo indica,um artefacto explosivo de fabrico caseiro foi ativado através de um telemóvel na noite de quarta-feira, enquanto decorria o espetáculo de luta na cidade de Hilongos. Foi essa a informação prestada pelas autoridades.

Blast victims are being treated at a local hospital in Hilongos, Leyte. pic.twitter.com/3GiryXnhPg