Cristãos em várias partes do mundo celebram, esta sexta-feira, a Festa da Epifania para comemorar a manifestação da divindade de Jesus Cristo e a adoração dos Reis Magos. Em países ortodoxos, como a Turquia, há a tradicional bênção da água: um sacerdote lança um crucifixo benzido ao mar, a um lago ou a um rio, e os fiéis mergulham para recuperá-lo. A primeira pessoa a apanhar a cruz terá um ano de sorte. Em países de maioria católica, como por exemplo a Itália, realizam-se desfiles de máscaras com os participantes a trazerem prendas para as crianças