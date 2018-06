A premiada atriz Susan Sarandon, de 71 anos, foi detida por fazer parte de um protesto contra a política de imigração da administração norte-americana conhecida por "tolerância zero". O protesto contou com cerca de 600 mulheres e decorreu na última quinta-feira, dentro do Departamento de Justiça, no edifício do Senado, em Washington, Estados Unidos, conta o The Washington Post.

As manifestantes envergavam cobertores iguais aos utilizados pelas crianças separadas dos pais, na fronteira dos EUA com o México.

Right now in the Hart Senate Office Building. pic.twitter.com/jPE9U82Akz — Dana Milbank (@Milbank) 28 de junho de 2018

A atriz partilhou imagens do protesto no Twitter, onde são vísiveis alguns dos cartazes expostos que exigem o fim dos campos de detenção de imigrantes.

Powerful, beautiful action with hundreds of women saying we demand the reunification of families separated by immoral ICE policy. This is what Democracy looks like. #WomenDisobey https://t.co/NDHDISPTPD pic.twitter.com/szBOJ43D6y — Susan Sarandon (@SusanSarandon) 28 de junho de 2018

"We Care", em português "Nós importamo-nos", foi a frase que marcou o protesto e podia ler-se nas mãos de algumas das mulheres presentes no protesto.

Esta frase surge em controvérsia à gabardine utilizada por Melania Trump quando visitou um centro de detenção, na última semana. A gabardine tinha escrito nas costas "Não quero mesmo saber. E tu?" e gerou muita polémica.

“O que queremos nós? Família livres!” e “Isto é o que a democracia representa” foram frases que também marcaram o protesto, antes das mulheres serem detidas, acusadas e por fim libertadas.

A atriz mantém uma relação de hostilidade com Donald Trump e Hillary Clinton desde as eleições, aquando demonstrou publicamente que iria apoiar a candidata Jill Stein do Partido Verde.