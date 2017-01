O ministro dos Negócios Estrangeiros do México, Luis Videgaray, afirmou, na quinta-feira, ser inaceitável o seu país pagar o muro que o presidente dos Estados Unidos quer erguer na fronteira. Videgaray sublinhou, numa conferência de imprensa na embaixada do México em Washington, que se trata de uma questão de “dignidade”.

“Há assuntos que são [inaceitáveis] por uma questão de dignidade, que não têm que ver com as exportações ou com a economia, mas com o coração e o orgulho dos mexicanos.”