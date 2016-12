Os Estados Unidos anunciaram esta quinta-feira novas sanções à Rússia e a expulsão de 35 diplomatas russos do país, pela alegada interferência de Moscovo nas eleições norte-americanas.

Duas instalações russas utilizadas para recolha de informações, em Maryland e em Nova Iorque, serão encerradas.

As medidas foram anunciadas por Barack Obama depois da investigação que ordenou ao caso. Obama sublinhou que o roubo de dados só pode ter sido dirigido por altos funcionários do governo russo e disse que todos os americanos devem estar alarmados com as ações da Rússia, ainda que não tenha revelado pormenores e conclusões daquela investigação.

Além dos 35 diplomatas e das suas famílias, que têm 72 horas para sair de território norte-americano, foram também sancionadas pelo Departamento do Tesouro nove entidades e indivíduos ligados aos serviços secretos russos.

Obama afirmou que estas medidas são a resposta "necessária e apropriada" aos "esforços para prejudicar os interesses dos EUA" empreendidos pelo governo russo e acrescentou que esta não será "a soma total da resposta às atividades agressivas da Rússia".

O presidente dos Estados Unidos disse ainda que diplomatas americanos em Moscovo foram perseguidos pelos serviços de segurança e pela polícia russa no último ano.

Barack Obama afirmou que os Estados Unidos e os seus aliados devem continuar a trabalhar juntos para "se oporem aos esforços russos no sentido de minar as normas internacionais estabelecidas" e de "interferir na governança democrática".

Obama já tinha anunciado que ia tomar medidas contra a Rússia pelos ataques informáticos ocorridos durante as eleições para a Casa Branca com o objetivo de interferir nos resultados.

Responsáveis dos serviços de informação dos Estados Unidos acreditam que o Presidente russo, Vladimir Putin, está pessoalmente envolvido no caso da pirataria informática que marcou as eleições Presidenciais dos Estados Unidos de 8 de novembro.

A rede de televisão NBC divulgou que o envolvimento de Putin teria sido motivado por um desejo de vingança contra Hillary Clinton, candidata Presidencial pelo Partido Democrata nas eleições.

O próprio Putin teria dado instruções sobre como filtrar e utilizar as mensagens roubadas ao Partido Democrata através da pirataria informática, revelou a NBC, citando dois funcionários que teriam conhecimento desta informação. Os responsáveis dizem ter "um alto grau de confiança" nestas conclusões.

A Rússia nega, contudo, qualquer envolvimento no processo eleitoral.