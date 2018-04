Uma passageira do voo 1380 da Southwest Airlines morreu, na terça-feira, nos Estados Unidos, depois de quase ter sido sugada pela janela do avião em pleno voo devido ao rebentamento de um motor. De acordo com as autoridades, o aparelho, um Boeing 737-700, foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência no aeroporto de Filadélfia, depois de uma janela, asas e fuselagem terem sido danificadas no incidente, que provocou pelo menos mais sete feridos.

De acordo com a Administração Federal de Aviação dos EUA, o Boeing aterrou em Filadélfia às 11:20 locais (16:20 em Lisboa). A CBS News revelou o diálogo entre o piloto do avião e um operador da torre de controlo do aeroporto.

Na gravação de controlo de tráfego aéreo, o piloto pergunta: "As equipas médicas podem esperar-nos na pista? Temos passageiros feridos".

"O avião incendiou-se?", pergunta o operador.

"Não, não está em chamas, mas falta-lhe uma parte", responde a piloto. “Há um buraco e alguém saiu”, acrescentou.

O Boeing 737-700 partiu do aeroporto de La Guardia, em Nova Iorque, e dirigia-se a Dallas, no Texas, com 144 passageiros e cinco tripulantes a bordo. Alguns passageiros disseram à CNN que foi uma experiência aterrorizante: ouviram uma explosão, uma janela partiu-se e peças de metal voaram pelos ares. As máscaras de oxigénio caíram.

As mesmas testemunhas disseram que um motor no lado esquerdo do aparelho explodiu, partindo uma janela e provocando a despressurização no interior do avião, que quase sugou uma passageira para fora da aeronave. Os braços e a parte superior do corpo da mulher até à cintura foram sugados pela janela. Dois homens que estavam ao lado dela conseguiram puxá-la de volta depois de vários minutos de esforço. Tentaram depois tapar a janela com coletes salva-vidas e outros objetos, que também foram absorvidos pela pressão, enquanto o avião começava a cair e oscilava em turbulências. Os comissários de bordo choravam e os passageiros receberam instruções para se inclinarem sobre os joelhos em preparação para uma aterragem de emergência.

A mulher que foi sugada não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer mais tarde no hospital.

Em comunicado, os responsáveis da companhia aérea confirmaram a morte de uma pessoa e disseram-se "devastados" por "este trágico acidente". Trata-se da primeira morte de um passageiro num voo comercial dos EUA desde 2009.

De acordo com o jornal Philadelphia Inquirer, a vítima mortal era Jennifer Riordan, mãe de dois filhos e vice-presidente do banco Wells Fargo em Albuquerque, no Estado do Novo México.

A National Transportation Safety Board, agência responsável pela investigação de acidentes com meios de transporte dos EUA, confirmou entretanto que uma peça da turbina esquerda do avião se soltou com a explosão e atingiu e partiu a janela. Com o impacto, a cabine do aparelho ficou despressurizada.

“Absolutamente aterrador”

Marty Martínez, um passageiro a bordo do voo 1380 da Southwest Airlines, relatou ao vivo no Facebook o momento do rebentamento do motor do Boeing 737-700. O Wi-Fi tinha sido ativado para os passageiros cerca de 30 minutos após a descolagem do aparelho.

Alguma coisa está mal no nosso voo! Parece que estamos a cair!", diz Martínez, no vídeo ao vivo, onde aparece com um olhar de pânico e a respirar com a ajuda de uma máscara de oxigénio."O motor explodiu no ar e fez rebentar uma janela a três filas de mim. A explosão feriu de maneira crítica uma mulher sentada junto à janela", acrescenta.

Havia sangue por todo o lado", disse mais tarde Martínez à CBS News ao relatar a experiência. O passageiro contou que não houve advertências de que o avião estava com problemas.

"Depois, subitamente, ouvimos uma explosão", disse ainda Martínez. "Houve um 'boom' e em cinco segundos caíram as máscaras de oxigénio".