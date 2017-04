Ivanka Trump, a primeira filha que se tornou assistente do Presidente dos EUA quebrou o silêncio e deu a sua primeira entrevista. A funcionária pública sem salário não hesitou em abordar as críticas de que ela e marido são “cúmplices” de Donald Trump, admitindo que por vezes discorda do Presidente dos EUA.



“Se ser cúmplice é querer ser, é querer ser uma força para o bem e ter um impacto positivo, então eu sou cúmplice. Eu não sei se os críticos que dizem isso de mim, se estivessem nesta situação única e sem precedentes em que eu estou, fariam de forma diferente do que estou a fazer”, disse Trump.

A filha do Presidente sublinhou que espera ter “um impacto positivo” na presidência. “Eu não sei o que significa ser cúmplice, mas sabe, eu espero que o tempo prove que fiz um bom trabalho, mas mais importante que isso, que a administração do meu pai seja o sucesso que sei que vai ser”.

As críticas ao papel da filha do Presidente ganharam força com um sketch feito, em março, no programa “Saturday Night Live”, em que Scarlett Johansson, fez de Ivanka num anúncio para um perfume chamado “Complicit”.

Ivanka Trump explicou ainda por que não é uma voz ativa em questões que vão desde direitos parentais às alterações climáticas. “Eu diria para não confundirmos falta de discurso público com silêncio”, disse a filha do Presidente que sublinhou as várias formas de uma voz ser ouvida.



“Em alguns caso é através de protesto, é ir a noticiários e falar sobre os temas ou denunciando todas as questões em que discordamos. Outras vezes, é silenciosamente, diretamente e francamente. Quando eu discordo com o meu pai, ele sabe, e expresso-me com a total sinceridade. Quando concordo, eu apoio totalmente a agenda e espero ser um trunfo para ele, tendo um impacto positivo. Mas respeito o facto de ele ouvir sempre. É como funcionava nos negócios, é como ele é Presidente”, explicou.

Sobre as críticas às qualificações do marido, Jared Kushner, que é apontado como tendo pouca experiência diplomática para o cargo que desempenha, Conselheiro Sénior da Casa Branca, a empresária comparou o marido ao pai.



“Muitas pessoas diriam o mesmo sobre como alguém conseguiu vencer a presidência sem nunca ter estado envolvido na política e o meu pai fez isso. Jared foi fundamental para ajudar na campanha e ter sucesso”.