Black Friday é a designação atribuída à sexta-feira após o Dia de Ação de Graças. O termo teve origem nos Estados Unidos da América, assim como a celebração da data. O nome remete para o dia do ano em que os comerciantes obtêm um maior volume de lucro com as vendas - o termo em inglês é "into the black". As promoções e os preços mais baixos praticados por grande parte das lojas levam a uma correria em todos os centros comerciais, com uma enchente à procura das melhores oportunidades. Hoje em dia, a loucura da Black Friday expandiu para todo o mundo. Em Portugal, os espaços comerciais também praticam grandes descontos, não só na sexta-feira, mas durante todo o fim de semana.