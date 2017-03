Cinco tigres esventrados foram descobertos num congelador na província de Nghe An, no Vietname, país considerado uma placa giratória para o tráfico de animais selvagens, avança a AFP que cita as autoridades.

Os cinco tigres da Indochina, com a pele intacta, foram descobertos na segunda-feira.

As autoridades encontraram cinco tigres dentro de um congelador, com as peles intactas, mas sem órgãos", afirmou fonte oficial.

Os órgãos dos tigres e os ossos são usados no país para fins médicos. Os ossos são mesmo desfeitos e misturados com arroz numa mistura que os vietnamitas acreditam ajudar a tratar a artrite e a dar força.